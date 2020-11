전동킥보드에 장착한 쏨비 "주변도로 미세먼지 측정"

퍼스널 모빌리티 기반 재난 전조 현상 감시 기술 개발

재난 안전 관리 및 재난 위험 사전 대응

[아시아경제 황준호 기자] 전동킥보드, 전기자전거, 전동카트 등 다양한 공유서비스 모빌리티를 활용해 공기질, 대기상태, 지면상태 등 주변 생활 환경을 관측할 수 있는 장비가 개발됐다.

장봉주 건설연 박사의 연구팀은 퍼스널 모빌리티 활용 도시재난 감시 시스템인 '쏨비(Sensors On Multimodal MoBIility)를 개발했다고 5일 밝혔다. 쏨비는 다양한 공유서비스 모빌리티에 사물인터넷 기술을 장착해 우리 주변 도로나 건물 등의 공기질(미세먼지 등), 기상상태(기온, 습도, 대기압 등), 지면상태(지면온도, 진동 등) 등 환경 정보를 모니터링 할 수 있는 시스템이다.

쏨비의 강점은 소각장, 도로변, 공장 등 실생활에 밀접한 주변 지역의 환경 정보를 모니터링할 수 있다는 점이다. 연구팀이 전동킥보드에 장착할 수 있는 쏨비 프로토타입을 개발해 고양시에 위치한 건설연 내부 도로에서 관측한 결과, 미세먼지가 양호한 날임에도 불구하고 왕복 8차선 도로와 인접한 건설연 내부 지점의 미세먼지 농도가 이와 떨어진 지점들보다 약 1.6~2.0배가량 높은 결과를 나타냈다. 내부 비포장도로의 경우는 주변 미세먼지 농도보다 최대 300배까지 증가하는 것으로 조사됐다.

장봉주 박사는 "쏨비는 도시 재난 위험 감시를 위한 스마트시티 핵심 솔루션 기술이며, 도시 내 시민들을 위한 맞춤형 생활정보를 제공 할 수 있을 것"이라며 "빠른 시일 내에 쏨비 기술을 최적화하여 공유 킥보드 서비스 사업자 및 지자체와의 협력을 통해 지역 단위의 '주변 환경·위험 정보' 시험 서비스를 구축할 계획"이라고 밝혔다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr