롯데홈쇼핑, 빅데이터 기반 상품 편성·판매 강화

10월 기상데이터 예측해 상품 기획·편성, 관련 상품 판매실적 호조

영하권 추위 대비 겨울 패션, 월동가전 등 겨울시즌 상품 판매 강화



[아시아경제 임혜선 기자] 롯데홈쇼핑이 날씨 등 빅데이터를 활용한 상품 판매를 강화한다.

롯데홈쇼핑은 날씨가 TV홈쇼핑 매출에 중요한 영향을 끼침에 따라 지난해부터 기상 데이터를 예측·분석해 상품 기획과 편성에 활용하고 있다. 실제로 올해 10월, 10도 이하로 내려가는 시기가 예년보다 약 2주 빠를 것으로 예측해 겨울 상품 판매 시기를 약 10일 앞당기고 편성도 15% 확대했다. 그 결과 점퍼·패딩 판매가 약 30% 늘었다고 회사 측은 설명했다. 일교차가 클수록 데님 수요가 증가한다는 데이터를 바탕으로 일교차가 큰 10월 말에 업계 단독으로 ‘리바이스 웜진’을 선보여 론칭 방송에서만 주문금액 9억 원 이상을 달성했다. 롯데홈쇼핑은 올겨울 예년보다 영하권 일수가 많을 것이라는 예측 내용을 바탕으로 이달부터 계절 상품을 집중적으로 판매한다는 계획이다.

오는 7일에는 패션 전문 프로그램 ‘엘쇼’를 통해 ‘조르쥬레쉬 기모팬츠’를, 8일에는 단독 브랜드 ‘라우렐’의 ‘캐시미어 블렌디드 코트’를 론칭한다. 오는 20일 오전8시 15분에는 ‘영스타일’을 통해 ‘루나코어스 사가폭스 양모코트’를 판매한다. 보온성이 뛰어난 양모 소재를 사용해 겨울철 외출 아이템으로 활용 가능하다. 또한, ‘지오스피릿 헤비다운 패딩’, ‘다니엘에스떼 중경량 구스다운’ 등 올해 인기를 끌고 있는 구스다운 소재 상품들도 이달 중 선보일 예정이다.

안정성과 저소음 등의 기능을 갖춘 월동가전 판매도 확대한다. 지난 9월 ‘최유라쇼’에서 신제품 론칭 이후 약 9만 개, 150억 원의 주문실적을 기록한 ‘보이로 전기요’를 비롯해 겨울나기를 위한 가전제품 판매 방송을 확대한다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr