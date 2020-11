오리온, 마켓오 네이처 ‘그래놀라 브레드’ 출시

[아시아경제 최신혜 기자] 오리온은 간편대용식 브랜드 마켓오 네이처의 신제품 ‘그래놀라 브레드’를 출시한다고 5일 밝혔다.

그래놀라 브레드는 마켓오 네이처 ‘오!그래놀라!’와 보리, 흑미, 고구마, 적두 등 국산 농산물을 사용해 만든 앙금 스콘 제품이다. ‘그래놀라 브레드 곡물’, ‘그래놀라 브레드 흑임자’ 2종류로 출시된다. 마켓오 특별한 레시피로 마켓오 레스토랑 전문 셰프가 직접 만들어 원재료 본연의 맛을 살린 것이 특징이다.

그래놀라 브레드 곡물은 오!그래놀라와 각종 곡물을 갈아 약콩 두유와 함께 반죽해 구워냈다. 속은 달콤한 고구마를 큼지막하게 썰어넣었다. 그래놀라 브레드 흑임자는 고소하게 볶아낸 흑임자와 달지 않은 수제 팥 앙금, 그리고 직접 만든 찰떡을 넣어 쫄깃한 식감을 더했다.

그래놀라 브레드는 국산 쌀과 호밀, 귀리 등을 가공해 만든 ‘오!그래놀라’와 동물복지 인증 친환경 달걀 등 기본에 충실한 재료로 만들어진다. 간편한 아침 식사나 출출한 오후 티 푸드로 커피나 우유를 곁들여 먹으면 된다.

그래놀라 브레드는 마켓오 네이처 카페 도곡점, 압구정점과 마켓오 네이처카페 인스타그램을 통해 온라인으로도 만나볼 수 있다. 온라인 구매는 사전 주문 방식으로 진행되며, 출시 이벤트로 11월 한달 간 무료배송 서비스를 제공한다.

최신혜 기자 ssin@asiae.co.kr