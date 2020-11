트럼프 우편투표 개표 방해 추진에 사실상 승리 선언 맞불

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 조 바이든 미국 민주당 대선 후보가 자신의 승리를 자신했다.

바이든은 4일(현지시간) 델라웨어주 월밍턴에서 카멀라 해리스 부통령 후보와 함께 등장해 "이자리에 승리를 선언하려 나온게 아니지만 모든 집계가 이뤄지면 내가 270명의 선거인단을 확보해 승리할 것"이라고 말했다.

그는 또 소송 제기를 통해 선거 결과를 부인하겠다는 도널드 트럼프 대통령을 겨냥한 듯 "국민이 통치한다. 권력은 빼앗거나 주장할 수 없다"며 "권력은 국민에서 나온다"고 강조했다. 바이든은 이어"미국 대통령을 결정하는 것은 국민의 의지이다"라고 역설했다.

바이든은 또 "모든 투표지가 개표돼야 한다. 지금은 물론 앞으로도 아무도 우리의 민주주의를 빼앗아 갈 수 없다"고 목소리를 높였다.

