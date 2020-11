겨울철 취약시설 '화재안전' 중점관리 … 최고수위 현장대응체계 가동

서울시 소방재난본부, 11월 불조심 강조의 달 이어 2월까지 소방안전대책 강화

"전국 화재피해 사망자 중 39% 겨울에 집중" … 시민 생명보호 최우선

다중이용시설 비상구·소방시설 불시점검 … 고층건축물 소방특별조사도

[아시아경제 조인경 기자] 서울시가 내년 2월 말까지를 '겨울철 소방안전대책 추진기간'으로 정하고 화재 위험요소 사전 제거 등 종합적인 화재예방 안전대책을 추진한다. 또 '불조심 강조의 달'인 11월 한 달간, 화재로부터 안전한 생활환경 조성을 목표로 화재예방 홍보 활동을 해나간다.

5일 서울소방재난본부에 따르면 최근 3년간 연평균 발생한 화재는 모두 6075건으로, 이 중 겨울철(12~2월) 화재가 한해 1955건, 전체의 32.1%를 차지하고 있다. 겨울철에 발생한 화재 가운데 주거시설에서 발생한 경우가 973건으로 절반 가량(49.8%)을, 화재 원인별로는 부주의(화기방치 등)가 1108건으로 56.7%를 각각 차지했다.

또 최근 3년간 화재피해 사망자 127명 중 겨울철에 발생한 사망자는 49명으로 38.6%, 전체 화재피해 사망자 중 주거시설에서 발생한 경우는 74명으로 58.3%에 달했다.

시는 올 겨울 취약시설 화재안전관리 강화를 위해 전통시장, 요양병원 등 화재취약대상과 고층건축물, 공동주택 등 중점관리대상에 대해 화재 위험요인 사전 제거·점검을 철저히 이행하도록 지도하고, 소방관서의 특별조사, 순찰활동 등도 강화하기로 했다.

판매시설과 숙박시설, 요양병원, 운수시설, 영화관 등에서 자율안전점검이 정착될 수 있도록 내년 2월까지 소방관서 주도의 컨설팅도 진행한다.

사회 취약계층을 대상으로 한 '소방안전돌봄' 서비스도 강화한다. 쪽방 12개 지역 3778세대, 주거용 비닐하우스 19개 지역 349세대, 성매매업소 3개 지역 247세대, 무허가 주택 12개 지역 1338세대에서 유관기관 합동 안전점검을 실시한다.

취약계층 주거지역의 화재 피해를 줄이기 위해 주택용 화재경보기, 소화기 등 소방시설 무상보급을 확대하고, 다중이용시설 등에 대해서는 119기동단속팀 총 48개반 96명이 투입돼 비상구 폐쇄·잠금 행위, 소방시설 전원·밸브 차단행위 등 불시점검도 벌인다.

소방재난본부는 또 시민 생명 보호를 최우선 순위로 정하고 대형 화재 방지를 위한 최고 수위의 현장대응 체계를 가동, 겨울 동안 소방차량 777대, 소방헬기 3대, 소방선박 16척, 드론 31대 등 장비와 인력을 100% 가동하기로 했다. 연말연시, 한파 등 이상기후 시에는 '화재특별경계근무'도 실시한다.

김시철 서울소방재난본부 예방과장은 "겨울철 취약시설 화재안전 중점관리 및 자율적인 안전관리 기능을 강화하고, 선제적 재난 대응태세 확립을 통해 대형 화재와 인명피해 방지에 최우선을 두겠다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr