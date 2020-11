[아시아경제 임춘한 기자] 안철수 국민의당 대표는 4일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 검사 이후 자가격리에 들어갔다.

국민의당은 이날 기자들에게 보낸 메시지를 통해 "안 대표는 중대본의 '10월26일 삼성서울병원 장례식장 방문자 코로나19 진단 검사 지침'에 따라 진단 검사 이후 결과가 나올 때까지 자가격리에 들어갈 예정"이라고 밝혔다. 또한 내일 오전 예정된 최고위원회의 일정도 취소됐다.

안 대표는 지난달 26일 저녁 이건희 삼성 회장의 빈소가 마련된 서울 강남구 삼성서울병원 장례식장을 찾아 조문했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr