靑김현종 자가격리…"文대통령과 5m 떨어져 대면보고"

김현종 청와대 국가안보실 2차장이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 감염 우려로 국회 운영위원회 국정감사 도중 자리를 뜨고 자가격리에 4일 들어갔다. 김 2차장은 최근 문재인 대통령에게 대면보고를 했으나 상당한 거리를 두고 진행했던 것으로 전해졌다.

이날 국회에서 열린 운영위원회 국정감사에서 '자가격리에 들어간 김 2차장이 최근 문 대통령을 만나 보고한 일이 있느냐'는 취지의 김성원 국민의힘 의원의 질문에 노영민 대통령 비서실장은 "5m 정도 떨어져서 보고를 한 바 있다"고 밝혔다.

김 2차장은 지난달 26일 고(故) 이건희 삼성그룹 회장 빈소에 조문을 갔는데, 당시 빈소를 방문한 기자가 최근 코로나19 확진 판정을 받으면서 자가격리 대상이 됐다.

