경상대·UNIST, 학술교류 업무협약 체결 … "교직원도 상호교류"

평생교육 진흥과 교육·연구·사회봉사 분야 교류·협력

[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자] 국립 경상대학교와 UNIST는 평생교육의 진흥과 교육·연구·사회봉사 분야에서 서로 교류·협력하기로 하고 학술교류 업무협약을 체결했다.

4일 UNIST 대학본부에서 열린 협약식에 경상대에서는 권순기 총장, 정우건 연구부총장, 안미정 학생처장, 이광호 입학본부장, 강상수 연구본부장, 최성유 사무국장 등이 참석했다. 유니스트에서는 이용훈 총장, 김진영 연구처장, 이명인 대외협력처장, 윤새라 학생처장, 최영도 행정처장, 신태주 연구지원본부장 등이 자리를 함께했다.

양 대학은 협정 체결을 계기로 연구중심대학(원)으로서 국가 과학 기술 발전에 기여하겠다는 대학의 비전을 공유하고 소통과 협력으로 실질적인 교류를 해나가기로 했다.

세부적으로는 ▲교직원 상호 교류 ▲학생교류 및 상호 학점 인정 ▲공동연구 및 학술회의 공동 개최 ▲국내외 온·오프라인 세미나 공동 참여 ▲학술자료 및 정보의 상호 교환 ▲도서관·세미나실·실습기자재 등의 상호 이용 등에 적극 협력하기로 했다.

권순기 총장은 "경상대학교와 UNIST는 연구중심대학(원)이라는 공통점이 있다. 상호 긴밀한 협력과 소통을 통해 국가 과학 기술 발전을 이끌 우수 인재를 양성해야 하는 공동의 목표도 있다"고 전했다.

이용훈 UNIST 총장은 "제조업이 밀집한 동남권 지역은 4차 산업혁명 시대를 맞이해 스마트 산업도시로 변화할 수 있는 최적지"라면서 "경상대와의 적극적인 협력을 통해 동남권의 미래 과학기술 혁신을 앞당겨 나가겠다"고 강조했다.

영남취재본부 강우권 기자 kwg1050@asiae.co.kr