[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] ㈜광주신세계 (대표이사 이동훈)는 영캐쥬얼 매장이 위치한 본관 5층에 ‘지오바니’ 브랜드를 팝업 스토어로 오픈했다고 4일 밝혔다.

광주신세계는 중장년 여성 층의 전유물이었던 모피는 이제 더욱 젊어지고 다양해 지고 있는 트렌드에 맞춰 기존의 전통적인 모피보다 디자인이나 색상이 차별화된 젊은 디자인, 유색 모피 등에 주목했다.

팝업스토어 오픈 이벤트로 당일 구매고객께 폭스 키홀더, 200만 원 이상 구매고객께 폭스머플러, 300만 원 이상 구매고객에게 밍크머플러 증정 행사도 진행한다.

특가상품으로는 밍크울베스트 (89만 원), 별 베스트 (189만 원)를 진행하고 있다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr