주호영 “우리가 제대로 하면…국민들이 일을 맡길 때가 올 것”

“‘이게 나라냐’는 질문에…제1야당도 엄중히 받아들여야”

[아시아경제 임춘한 기자] 주호영 국민의힘 원내대표는 4일 “선거 환경이나 국회 환경은 그 어느 때보다 우리가 불리하지만 그런 것을 극복할 수 있는 건 철저한 준비와 투지”라며 “초심으로 돌아가 열심히 하면 국민들이 저희들에게 일을 맡길 때가 멀지 않아 올 것”이라고 밝혔다.

주 원내대표는 이날 국회에서 열린 확대당직자회의에서 “결코 주눅 들지 말고 준비하고 제대로 하면, 국민의 마음이 온다는 것을 다시 한 번 확인하고 최선을 다하는 게 좋겠다”며 이같이 말했다.

주 원내대표는 “작금의 정국 상황은 어떤 말로도 표현할 수 없을 정도의 폭정이자 실정”이라며 “당적을 갖고 당대표를 한 법무부 장관이 검찰총장을 오히려 정치적 중립을 지키지 못한다고 비판하는 우스운 일을 겪고 있다”고 지적했다.

주 원내대표는 “많은 국민들은 ‘이게 나라냐, 나라가 왜 이래’라고 한다”며 “그 질문에 대한 대답은 문재인 정권과 민주당도 해야 되지만 제1야당인 우리도 그 질문을 엄중하게 받아들여야 한다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr