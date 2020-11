2분기 전산업 노동생산성 전년 比 3.1%↑

한국생산성본부, 2020년 2분기 노동생산성 동향 발표

[아시아경제 김철현 기자] 올해 2분기 전 산업 노동생산성지수(부가가치 기준)가 전년 동기 대비 증가한 것으로 나타났다. 한국생산성본부(KPC, 회장 노규성)는 4일 '2020년 2분기 노동생산성 동향'을 발표하며 이 같이 밝혔다.

전 산업 노동생산성지수(부가가치 기준)는 전년 동기 대비 3.1% 증가한 109.2로 나타났다. 부가가치와 노동 투입이 각각 3.3%, 6.2% 감소하면서 노동생산성이 2019년 2분기에 비해 증가했다. 정부소비와 설비투자가 증가했으나, 민간소비 감소세 지속 및 수출 감소로 부가가치는 감소했다. 노동투입은 근로자 수 및 근로시간이 모두 감소해 지난해 대비 줄었다.

제조업 노동생산성지수는 전년 동기 대비 2.7% 증가한 112.5로 나타났다. 부가가치는 6.6% 감소했으며, 노동투입은 근로자 수와 근로시간이 동반 감소해 9.0% 감소를 보였다. 주요 업종별로 컴퓨터·전자·광학기기는 노동생산성이 전년 동기 대비 3.4% 증가를 보였다. 부가가치는 1.1% 감소했으며, 근로자 수와 근로시간도 감소해 노동투입이 4.4% 줄었다. 기계·장비 또한 노동생산성은 전년 동기 대비 5.9% 증가했다. 부가가치는 1.8% 감소했으며, 근로자 수와 근로시간이 감소하면서 노동투입은 7.3% 줄었다. 화학물질·화학제품의 노동생산성은 전년 동기 대비 2.4% 감소했다. 부가가치는 5.4%로 감소폭이 확대됐고, 근로시간이 크게 감소하면서 노동투입이 3.1% 감소했다.

서비스업 노동생산성지수는 전년 동기 대비 3.8% 증가한 109.0으로 나타났다. 부가가치는 2.2% 감소했으며, 근로자 수와 근로시간이 동반 감소해 노동투입이 5.8% 줄었다. 주요 업종별로 부동산업 노동생산성은 전년 동기 대비 6.3% 증가했다. 부가가치는 1.9% 증가했고, 근로시간이 감소해 노동투입이 4.1% 줄었다. 도·소매업 노동생산성은 전년 동기 대비 3.8% 증가했다. 부가가치는 3.3% 감소했으며 근로자 수 및 근로시간이 모두 감소해 노동투입은 6.9% 줄었다. 전문·과학·기술 노동생산성은 전년 동기 대비 0.2% 감소했다. 부가가치가 0.9% 증가한 반면, 근로시간 감소에도 근로자 수는 증가세를 유지해 노동투입이 1.1% 증가했다.

생산성본부 관계자는 "신종 코로나바이러스감염증 영향의 장기화로, 위축된 민간소비가 고용시장 침체로 확산되는 악순환을 단절하기 위해 정부의 적극적 부양책 필요하다"설명했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr