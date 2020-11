[아시아경제 김민영 기자] 편의점 CU에서 하나머니 체크카드로 호빵을 구입하면 50% 할인해준다.

하나금융그룹은 그룹 통합 멤버십 프로그램 ‘하나멤버스’와 CU와의 제휴를 통해 하나머니 체크카드로 이달 중 호빵을 구매하는 손님에게 결제액의 50%를 하나머니로 재적립 해주는 할인 이벤트를 진행한다고 4일 밝혔다.

이번 이벤트는 손님들이 겨울철 인기 간식인 호빵을 보다 손쉽게 즐기며 생활 속 소소한 금융 혜택을 함께 누릴 수 있도록 마련했다고 회사는 설명했다.

결제액의 50%를 1인당 최대 5000 하나머니로 재적립해준다. 전국에 있는 모든 CU 매장에 적용되며 CU에서 진행하는 호빵 ‘2+1 이벤트’ 등 다양한 행사와 중복 사용 가능하다.

