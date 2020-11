'정밀의료' 기술영향평가 공개 토론회

[아시아경제 황준호 기자] 정밀의료 기술을 통한 환자 맞춤형 의료 서비스를 제공하는 것에 대한 국민 의견 수렴을 하기 위한 자리가 마련된다. 과학기술정보통신부는 6일 오후 2시 '2020년 기술영향평가 공개 토론회'를 개최한다.

정부는 매년 기술적·경제적·사회적 파급효과가 큰 미래 신기술을 선정해 사회 전반에 미치는 영향을 사전에 평가하고, 대응 방안을 마련하기 위해 기술영향평가를 실시하고 있다. 올해는 정밀의료 기술에 대한 영향평가를 실시했다. 정밀의료는 개인의 유전 정보, 임상 정보, 생활습관 정보 등을 분석해 질병의 진단, 치료, 예측, 예방 및 관리 등을 위한 최적의 맞춤형 의료·헬스케어 서비스를 제공하는 기술을 말한다.

이번 토론회는 과학기술 및 인문·사회 분야 전문가들로 구성된 기술영향평가위원회와 일반 시민으로 구성된 시민포럼에서 그간 논의한 내용에 대해 국민들의 의견을 수렴하기 위해 마련됐다. 평가위원회와 시민포럼에서는 유전체 빅데이터 구축의 필요성, 다양한 주체들 간 협업과 소통의 중요성을 강조하며 정보의 오남용, 개인정보 유출 등의 부작용에 대해 우려를 표한 바 있다.

이날 자리에서는 기술영향평가 위원인 김종일 서울대 교수의 정밀의료 기술 강연과 기술영향평가위원장인 이상욱 한양대 교수의 평가결과안 발표가 있을 예정이다. 이후 패널 토론에서는 기술영향평가에 참여한 전문가 및 시민포럼 대표 등 7인이 토론자로 나서 정밀의료 기술의 파급효과 및 대응방안 등에 대해 논의한다.

이날 행사는 신종 코로나바이러스감염증 확산을 방지하고자 온라인 방식으로 진행된다. 인터넷이나 모바일을 통해 과기정통부 유튜브 및 네이버TV 채널에 접속해 라이브 스트리밍 방식으로 토론회를 실시간 시청할 수 있다.

정부는 이날 논의된 토론 내용 등을 반영해 '2020년도 기술영향평가 결과안'을 보완하고 국가과학기술자문회의 심의회의에 보고할 예정이다.

