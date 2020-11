[아시아경제 이창환 기자] SK하이닉스는 4일 3분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 "인텔 낸드 사업 인수에 따라 하이엔드 SSD시장으로 즉각 진입할수 있게 됐다"고 설명했다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr