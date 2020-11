[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 경남 창원에서 밤새 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 신규 확진자 5명이 추가로 발생했다.

창원시는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 추가 확진자 5명이 발생했다고 4일 밝혔다.

이에 따라 창원에는 확진자가 총 94명으로 늘어났다.

시는 추가 확진자 92, 93, 94, 95, 96번 이동 경로 등을 파악하고 있다.

창원의 확진자 번호는 집계 착오로 음성 3명에게 번호를 부여해 실제보다 3번이 더 높다.

