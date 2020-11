편의점서 김장 준비 끝…1인가구용 김장 키트 출시

작년 절임배추 판매량 전년비 62% ↑

간편 김장 트렌드 확산

[아시아경제 차민영 기자] 편리함을 추구하는 소비 트렌드가 늘며 편의점에서 1인 가구용 김장키트까지 나왔다.

GS리테일 GS리테일 007070 | 코스피 증권정보 현재가 33,150 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 32,900 2020.11.04 08:41 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "GS리테일, 퀵커머스와 경쟁…구조적변화 살펴야"'달콤한 전쟁' 빼빼로데이…편의점 5社 5色 전략 '편의점=저가' 공식 무너진다…구찌백·에어팟 프로 판매 close 이 운영하는 편의점 GS25는 간편 김장 트렌드를 반영해 오는 5일부터 김장키트, 절임배추 7종 , 김칫속 등을 판매한다고 4일 밝혔다. 김장용 절임배추 매출이 전년 대비 2018년 37%, 2019년 62% 각각 큰 폭으로 증가했기 때문이다.

이번 김장키트는 1인 가구가 직접 간편하게 소용량의 김장을 담글 수 있게 한 3.2kg 용량의 상품이다. 충북 괴산 산지의 절임배추 2kg과 국내산 재료로 만든 중부식 김칫속 1.2kg으로 가장 대중적인 김장 김치의 맛이 나도록 했다. 초보자들도 30분 내로 쉽게 김장을 완성할 수 있다. 가격은 2만4800원이다.

절임배추 7종은 해썹(HACCP) 인증 시설에서 저염도로 16시간 이상 장시간 절여 속까지 고른 맛을 냈고 아삭한 맛이 오랫동안 유지되도록 했다. 김장을 담그는 소비자들의 배추 산지별 선호도를 고려해 전남 해남, 충북 괴산 등 다양한 지역의 상품이 용량 별로 준비됐다. 가격은 10kg 용량의 상품이 2만7800~3만5800원이며, 20kg은 3만8800~4만9800원으로 대형 할인점과 비슷한 수준이다.

GS25는 김장용 김칫속 상품 매출도 매년 150% 이상 증가함에 따라 김칫속 8kg 상품도 준비했다. 김칫속 8kg은 중부식 김장 양념으로 만들어졌고 절임배추 20kg다. 가격은 7만2800원이다. 소비자는 가까운 GS25에서 김장 관련 상품을 주문, 결제하고 4일 이후 원하는 곳에서 받을 수 있다. 11일부터는 상품 구매 시 한국농수산식품유통공사가 2차로 발행하는 농산물 할인 쿠폰을 받아 구매 금액 1만원당 20%씩, 최대 1만원 할인받을 수 있다.

전익재 GS리테일 GS리테일 007070 | 코스피 증권정보 현재가 33,150 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 32,900 2020.11.04 08:41 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "GS리테일, 퀵커머스와 경쟁…구조적변화 살펴야"'달콤한 전쟁' 빼빼로데이…편의점 5社 5色 전략 '편의점=저가' 공식 무너진다…구찌백·에어팟 프로 판매 close 채소팀 MD(구매 담당자)는 “올해는 집에서 음식을 조리해 먹는 트렌드가 늘어 1~2인 가족들도 간편하게 김장을 직접 담그는 수요가 증가할 것으로 예상된다”며 “GS25, GS더프레시 등 1만5000여 근거리 소매 플랫폼을 통해 가장 편리하고 위생적으로 김장을 담글 수 있도록 소비자들에게 큰 만족을 드릴 것”이라고 했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr