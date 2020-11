'동성결합' 발언한 프란치스코 다큐, 진화 나선 교황청…"편집으로 왜곡"

지난 21일 공개된 다큐 '프란치스코' 교황 발언 해명

"시점상 다른 두 질문…편집 과정에서 왜곡됐다"

다큐멘터리를 제작자, 러시아 태생 미국인 동성애자

[아시아경제 김봉주 기자] 프란치스코 교황의 '동성 결합 지지' 발언에 논란이 일자 교황청이 다큐멘터리 인터뷰 편집 과정에서 발언의 맥락이 왜곡됐다며 진화에 나섰다.

1일(현지시간) 가톨릭뉴스통신(CNA) 등에 따르면 교황청 국무원은 지난주 세계 각국에 주재하는 교황청 대사에 이러한 내용을 담은 공문을 보내면서 주재국 주교들과 공유하라는 지침을 전달했다.

이 공문은 2일 주대한민국 교황청 대사를 통해 한국천주교주교회의에도 보내졌다고 전해졌다.

교황은 지난달 21일 이탈리아 로마국제영화제 개막작으로 상영된 다큐멘터리 '프란치스코' 내 스페인어 인터뷰에서 동성애자들을 두고 "그들도 주님의 자녀들이며 가족이 될 권리가 있다. 동성애자라는 이유로 버려지거나 비참해져서는 안 된다"고 말했다.

이어 "우리가 만들어야 하는 것은 '시민공존법'(una ley de convivencia civile)이다. 그것은 그들이 법적으로 보호받을 수 있는 길이다. 나는 이를 지지한다"고 밝혔다.

교황의 발언은 가톨릭계가 허용하지 않는 동성 간 시민결합(civil union)을 지지한 것으로 해석되면서 파문이 일었다. 특히 보수 가톨릭계가 강하게 반발하고 나섰다.

시민결합은 동성 결혼 합법화의 대안으로 제시된 것인데, 이는 동성 커플에게 이성 부부와 동등한 법적 권리를 인정하는 것이다. 이탈리아 등 유럽 일부 국가와 미국의 일부 주가 이를 채택하고 있다.

하지만 가톨릭 교리에 따르면, 결혼은 남자와 여자 간에 이뤄지는 것이며 동성 결혼은 허용하지 않는다.

해당 인터뷰는 지난해 5월 멕시코 최대 방송사인 텔레비사의 교황청 출입 기자가 한 것으로 다큐멘터리를 만든 에브게니 아피네예브스키 감독이 이를 인용한 것으로 파악됐다.

국무원은 공문에서 시점상 서로 다른 두 개의 질문에 답변하는 형태인 교황의 발언이 다큐멘터리에 인용될 때 편집을 통해 하나로 합쳐지며 그 취지와 맥락이 완전히 왜곡됐다고 밝혔다.

국무원은 교황의 첫 번째 인터뷰 발언에 대해, 한 사람이 동성애 성향을 가졌다는 이유로 가족에게서 버림을 받아서는 안 된다는 점을 강조한 것이라고 전했다. 교황의 발언이 동성애자들도 가족을 구성할 권리가 있다는 취지가 아니라는 것이다.

아울러 시민결합법 관련 발언 역시 동성 간 결혼에 반대한다는 점을 분명히 하는 과정에서 나왔다고 밝혔다.

해당 발언이 담긴 인터뷰 전체를 보면, 교황이 10여년 전 부에노스아이레스 대주교로 있을 때 동성 결혼에 반대한 것과 관련한 멕시코 기자의 질문에 "동성 결혼에 대해 말하는 것은 부적합하다"며 "우리가 만들어야 하는 것은 시민공존법이다. 그것은 그들이 법적으로 보호받을 수 있는 길이다. 나는 이를 지지한다"고 대답한 것이라고 전했다.

동성 결혼에 대한 반대를 강조한 부분이 잘려나간 채 그 앞의 인터뷰 발언과 연결되면서 교황이 마치 동성 커플의 가족 구성 또는 동성결합을 인정하는 듯한 발언으로 왜곡됐다는 것이다.

그러면서 국무원은 "교황이 가톨릭 교리에 어긋나는 말을 하지 않았다는 것은 명백하다"고 강조했다.

다큐멘터리를 제작한 러시아 태생의 미국인 아피네예브스키 감독은 동성애자로 2009년에는 유대인 가정에서의 동성애 자녀 포용 문제를 다룬 다큐멘터리를 만든 바 있다.

아피네예브스키 감독은 다큐멘터리에 인용된 교황 인터뷰 편집에 대해 해명하지 않고 있다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr