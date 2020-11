[아시아경제 서소정 기자] 오킨스전자 오킨스전자 080580 | 코스닥 증권정보 현재가 20,800 전일대비 2,200 등락률 +11.83% 거래량 284,489 전일가 18,600 2020.11.03 15:30 장마감 관련기사 [주식으로 대박나는 대박스탁론 ] 월25만원이면 1억이 내 계좌에!길게 안봅니다. 7월 첫째주 상한가 종목 단독 공개!현대바이오+국보+샘코 합친 것 보다 12배 뛴다! 역대급 수익률 바이오株 close 는 전기,전자제품 제조 및 판매 업체 센서뷰의 주식 22만6377주를 49억9988만원에 취득한다고 3일 공시했다.

주식 취득 뒤 오킨스전자의 센서뷰 지분율은 7.5%다. 주식 취득 예정일은 내년 3월 31일이다.

오킨스전자는 "이번 주식 취득의 목적은 사업구조의 다변화와 기존사업과의 시너지 창출"이라고 설명했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr