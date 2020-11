"박지원 국정원장, 다음주 방일 조율중…한일 현안 협의"

TBS 일본 정부 관계자 인용 보도…'킹메이커' 니카이 자민당 간사장 등 만날 듯

[아시아경제 정현진 기자] 박지원 국가정보원장이 다음주 일본을 방문해 일본 정부 고위 관계자와 회담하는 방향으로 조율하고 있는 것으로 보인다고 3일 일본 민영방송 TBS가 일본 정부 관계자를 인용해 보도했다.

박 원장이 일본을 방문하게 되면 다키자와 히로아키 내각정보관, 니카이 도시히로 집권 자민당 간사장 등 일본 주요 인사들과 만남을 가질 것으로 예상된다. 내각정보관은 일본의 중대 정책에 관한 정보를 수집·분석해 총리관저에 보고하는 조직인 내각정보조사실의 수장이다.

TBS는 박 원장이 이들과 만나 강제징용 배상 판결 문제와 일본의 수출규제 강화 등에 대한 의견을 교환할 것으로 보인다"고 전망했다.

박 원장은 2000년 문화관광부 장관 시절 당시 운수성 장관을 맡았던 니카이 간사장과 한일 교류 등을 위해 협력하면서 친분을 쌓았다. 또 박 원장이 과거 대북 송금 사건으로 수감됐을 때에도 니카이 간사장이 직접 면회하고 내복을 보낼 정도로 두 사람은 긴밀한 관계를 유지한 것으로 전해졌다. 니카이 간사장은 스가 요시히데 총리의 '킹메이커' 역할을 맡은 인물이다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr