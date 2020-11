'北 시신 훼손 정황 여럿' 보고 관련 국방부 "새 정황 아닌 기본 입장과 동일"

"총격 그리고 시신 훼손 정황 있다는 입장 변함 없어"

[아시아경제 임철영 기자] 국방정보본부가 2일 국정감사에서 북한군이 희생자 시신을 태운 정황이 여러 개라고 보고한 것으로 알려진 것으로 관련해 국방부가 "새로운 정황이 있는 것은 아니다"라고 밝혔다.

3일 문홍식 국방부 부대변인은 정례브리핑을 통해 "전일 정보본부장의 시신 훼손 정황 답변과 관련해 새로운 정황이 있는 게 아니라 기존 입장과 동일선상에서 이뤄진 것으로 안다"고 설명했다.

이어 "이어 현장의 장면을 직접 목격한 것이 아닌 여러 첩보를 종합해 분석해서 총격 그리고 시신 훼손 정황이 있다고 말씀을 드렸고 그런 입장은 변함이 없다"고 덧붙였다.

2일 국회 정보위원회 국감 참석자들은 국방정보본부가 북한군이 희생자의 시신을 태운 정황이 여러개라고 보고했지만 해당 정황이 구체적으로 어떤 것인지 설명할 수 없다고 밝혔다고 전했다.

아울러 국방부는 이날 오후 북한군 피살 공무원 A씨의 친형 이래진 씨 등이 제기한 정보공개청구에 대한 검토 결과를 유족 등을 만나 설명할 예정이다.

