아사히 "中, 올해 北 물밑지원 강화…식량에 대량 비료도 추가"

"중국, 올해 북한에 식량 50만~60만t, 비료 55만t 지원"

태풍 피해 고려해 식량 추가 지원 검토중…"지원규모 이례적"

[아시아경제 정현진 기자] 중국이 올해 들어 북한에 식량과 비료를 대량으로 제공하면서 물밑 지원을 강화했다고 3일 아사히신문이 보도했다.

아사히는 여러 정부 관계자를 인용해 중국이 올해 북한에 지원한 식량이 50만∼60만t이며 비료는 55만t에 달한다고 전했다. 북한 사정에 밝은 중국의 여러 관계자에 따르면 중국 정부가 지난 6∼8월 북한에 보낸 식량은 옥수수 등 곡물 60만t이며, 태풍 피해를 겪은 북한이 지난달 식량을 추가로 요청해 20만t 정도를 추가 공급하는 방안을 중국이 검토하고 있다고 아사히는 밝혔다.

북한 농업 사정에 밝은 중국 정부 기관 관계자는 파종 단계를 기준으로 올해 북한의 식량 수확량은 350만∼380만t 정도이며 약 150만t 정도가 부족할 것이라고 예상했었다. 전직 북한 고위 관료는 북한 당국이 비료 1t을 식량 10t으로 환산해 정책을 세운다면서 "이번 비료는 (식량으로 환산하면) 연간 식량 생산량을 웃도는 550만t에 필적하는 것이므로 지원 규모로는 이례적"이라고 설명했다.

중국의 대북 식량 지원은 북한이 핵실험과 탄도미사일 발사를 반복해 양측의 관계가 악화한 2013년 경 시들해졌으나 김정은 북한 국무위원장이 중국을 방문해 관계가 회복한 2018년부터 활발해졌다. 또 시진핑 중국 국가주석이 지난해 6월 방북했을 당시 식량 지원 합의가 이뤄졌다고 아사히는 전했다.

아사히는 당시 시 주석이 김 위원장에게 "나의 모든 것을 걸고 조선(북한)을 돕겠다"고 말했다는 이야기가 돈다는 전직 북한 고위 관료의 발언을 전했다. 대북 식량 지원은 인도적 명목에 해당해 유엔 제재 위반이 아니지만 중국 정부는 지난해와 올해 지원 내용을 공표하지 않고 있다고 아사히는 덧붙였다.

