한·중·일 국제학술포럼 개최…"醬문화 유네스코 등재, 함께 준비해요"

[아시아경제 이광호 기자]농림축산식품부는 한식진흥원과 함께 이달 12일 '2020 동북아 두장문화 국제 학술포럼'을 온라인 방식으로 진행한다고 3일 밝혔다.

이번 포럼은 한국 장(醬)문화의 유네스코 인류무형문화유산 등재를 추진하기 위한 단계로, 농식품부가 지원하는 3개년 장문화 국제 포럼(2019~2021년) 중 2차에 해당한다.

지난 1차에서 '한국과 아세안의 발효음식 문화'에 대해 논의한 것에 이어 올해 2차 포럼에서는 '동북아 두장문화의 가치와 한국의 장문화 유네스코 인류무형문화유산 등재'라는 주제로 진행된다.

각 분야의 전문가들이 동북아 3국(한·중·일)의 두장문화에 대한 정보와 지식을 공유하고 장문화 유네스코 인류무형문화유산 등재 가능성과 방향을 제시할 예정이다.

장문화가 유네스코 인류무형문화유산 등재되면 국제적인 지명도와 관심이 높아지면서 경제적인 효과 등을 기대할 수 있으며, 음식 문화로는 김장문화가 2013년 등재된 바 있다.

유네스코 세계무형문화유산 선정 국제심사위원을 역임한 적 있는 임돈희 동국대학교 석좌교수가 종합토론을 이끌어 나가며, 기조발표로는 함한희 전북대학교 명예교수의 '유네스코가 지정한 인류자산으로서의 음식문화연구', 윤덕인 가톨릭 관동대학교 명예교수의 '동북아 두장문화의 가치와 한국 전통 장문화의 무형문화유산 가치'가 진행된다.

이어서 한·중·일 두장문화를 배영동 안동대학교 교수가 '가장 오래된 한민족 음식 된장의 문화적 전통과 의미', 최덕경 부산대학교 명예교수가 '중국 두장의 출현과 두장문화의 확산', 오구라 히라쿠 발효음식 연구가 겸 디자이너가 '일본 콩발효의 문화인류학'을 발표할 예정이다.

이재욱 농식품부 차관은 "이번 포럼이 동북아 3국 두장문화의 전통과 가치를 입증하고 공감대를 형성해 2024년 한국 장문화의 유네스코 인류무형문화유산 등재에 기여하길 바란다"고 말했다.

이번 포럼은 한식진흥원 유튜브 채널에서 누구나 접속해서 시청할 수 있으며, 오는 6일까지 한식포털에서 온라인 사전 등록을 실시하고 있어 질문 등록 및 이벤트 참가(100명, 온누리 상품권 1만 원)가 가능하다.

