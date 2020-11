롯데하이마트, 워킹맘 응원하는 '맘편한 하이드림' 프로젝트

가사노동 도움 가전 나눔

8천만원 상당 총 11회 지원

[아시아경제 차민영 기자] 롯데하이마트는 오는 30일까지 ‘맘편한 하이드림’ 가전 나눔 프로젝트를 진행한다고 3일 밝혔다.

롯데하이마트는 일과 가정 양립을 위해 힘쓰는 워킹맘을 응원하는 자녀의 사연을 공모한다. 재택근무 등으로 가족 구성원이 집에 머무는 시간이 늘자 가사 부담이 가중된 워킹맘을 돕기 위한 취지다. 세탁기와 의류건조기, 식기세척기, 물걸레 청소기와 무선 청소기 등을 지원한다. 롯데그룹 사회공헌 홈페이지 ‘참여하기’ 코너 내 ‘롯데 릴레이 프로젝트’에서 사연을 응모하여 신청할 수 있다. 선정 결과는 심사를 거쳐 12월 중 세 가정을 선발해 발표한다.

롯데하이마트의 맘편한 하이드림 프로젝트는 ‘엄마의 마음이 편안한 세상을 만들겠다’는 롯데의 사회공헌 브랜드 ‘mom편한’과 엄마의 꿈을 응원한다는 의미의 롯데하이마트 사회공헌 브랜드 ‘하이드림’을 결합해 만들었다. 2018년 하반기부터 누적 11회차를 진행하고 있다. 총 30가정에게 8000여만원 상당 가전제품을 전달했다.

박왕근 롯데하이마트 준법경영부문장은 “일과 가정을 모두 이끌기 위해 고군분투하는 워킹맘에게 조금이나마 도움의 손길을 주고 싶다”며 “롯데하이마트는 앞으로도 우리 사회 적재적소에 꼭 필요한 나눔 활동을 고민하며 지원할 수 있도록 노력할 것”이라고 말햇다.

한편, 롯데하이마트는 지속해서 나눔 활동을 펼쳐오고 있다. 지난 6월에는 여름철 폭염에도 복지관 등 단체시설 이용이 어려운 전국 독거노인 200여 가구에게, 1200만원 상당 선풍기와 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 예방 위생키트를 전달했다. 9월에는 추석 기간에도 쉬지 않고 근무해야 하는 서울, 부산 등 전국 10개 의료시설 코로나19 선별진료소 의료진에게 지원품을 기증하기도 했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr