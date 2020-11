전북 동물위생시험소서 정밀검사 진행 중

[아시아경제 김지희 기자] 전북 고창군의 한 육용오리 농장에서 고병원성 조류인플루엔자(AI) 의심 신고가 들어왔다.

2일 농림축산식품부에 따르면 해당 농장은 육용오리 약 1만5000마리를 기르고 있다. 이 농장은 최근 병아리(8일령) 폐사가 늘어나는 등 의심증상이 관찰돼 전북 동물위생시험소에 신고했다.

농식품부는 신고 즉시 초동대응팀을 현장에 파견하고 시료를 채취했다. 현재 전북 동물위생시험소에서 정밀검사를 진행 중이다.

아울러 AI 긴급행동지침(SOP)에 따라 해당 농장에 대한 이동통제, 역학조사 등 초동 방역 조치를 실시하고 있다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr