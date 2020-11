대형마트 임대매장 86.6% "영업규제로 매출 감소"

[아시아경제 이창환 기자] 대형마트내 임대매장의 98.7%는 소상공인에 의해 운영되고 있으며 86.6%는 대형마트 영업규제로 인해 매출액 감소 등의 불이익을 받고 있는 것으로 나타났다.

전국경제인연합회는 서울·경기 지역 150개 대형마트내 임대매장을 대상으로 실시한 설문조사 결과, 상시 근무하는 종업원 수가 5인 미만인 임대매장이 98.7%인 것으로 나타났다고 3일 밝혔다.

1명인 경우가 62.0%로 가장 높았으며, 2명인 경우가 26.0%, 3명이 6.0%, 4명이 2.7%, 5명이 1.3%, 종업원이 아예 없는 경우도 2.0%인 것으로 조사됐다.

해당 임대매장을 운영한 기간인 업력은 1년 미만(0.0%), 1년 이상 2년 미만(9.3%), 2년 이상 3년 미만(38.7%), 3년 이상 4년 미만(10.0%), 4년 이상 5년 미만(24.0%), 5년 이상(18.0%) 등으로 조사됐다.

월 2회 주말 의무휴업, 심야영업(오전 0시∼10시) 금지 등 대형마트에 대한 영업규제로 인해 매출액이 감소한다고 응답한 임대매장이 86.6%로 나타났고, 평균적으로는 12.1% 감소한 것으로 나타났다.

대형마트에 대한 영업규제로 매출액이 10%∼20% 수준 감소한다는 응답이 36.0%로 가장 높았고, 그 다음으로는 0%∼10% 감소(27.3%), 20%∼30% 감소(23.3%) 등의 순서였다.

대형마트내 임대 매장 운영에 따른 애로사항에 대해서는 대형마트 출점규제에 따른 고객 접근성 저하가 24.0%로 가장 높게 나타났다. 이어, 주변 상가의 무리한 요구(20.6%), 영업시간 규제(20.3%), 유통규제를 적용받지 않는 식자재마트 등과의 불공정 경쟁(16.5%) 등도 높은 응답을 보였다.

영업규제로 어려움을 겪던 대형마트 임대사업자들은 코로나 여파로 올해 이중고를 겪고 있는 것으로 나타났다. 전년 동기 대비 올해 상반기 매출실적 관련 질문에 대해서는 150개 임대매장 전부(100%)가 감소했다고 응답했으며, 평균적으로는 37.3% 감소한 것으로 나타났다.

상반기 매출액이 전년 동기 대비 30%∼40% 감소했다는 응답이 28.0%로 가장 높게 나타났고, 그 다음으로는 40%∼50% 감소(26.0%), 20%∼30% 감소(17.3%), 50%∼60% 감소(16.0%) 등의 순서로 나타났다.

올해 하반기 매출액이 전년 동기에 비해 감소할 것으로 전망한 임대매장은 90.6%로 나타났다. 평균적으로는 24.7% 감소할 것으로 전망되었고, 10%∼20% 감소할 것으로 전망한 응답이 30.7%로 가장 높게 나타났다. 코로나 19의 장기화로 경제의 불확실성이 해소되지 않으면서 하반기 매출도 상반기에 이어 부정적일 것으로 전망된 것으로 보인다.

하반기 매출 감소에 따른 대응방안에 대해서는 일상경비 축소가 54.4%로 가장 높게 나타났고, 이어서, 종업원 해고(32.2%), 임금 축소(7.8%), 휴업(5.1%) 등의 순서를 보였다.

유환익 전국경제인연합회 기업정책실장은 "대부분이 소상공인들에 의해 운영되고 있는 대형마트내 임대매장이 대형마트에 입점해 있다는 이유만으로 주변 상가의 소상공인들에 비해 불이익을 받지 않도록 제도를 정비해야 한다"며 "유통산업 발전을 위해서는 온라인 판매가 급격히 증가하는 등 변화하고 있는 유통시장 환경을 고려해서, 의무휴업일을 폐지하고, 의무휴업일 등에 대한 전자상거래를 허용하는 등 오프라인 매장인 대형마트의 영업규제를 최소화하는 방안을 마련해야 한다"고 말했다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr