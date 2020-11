경남도, ‘빼빼로데이’, ‘수능시험’ … 선물용 식품 위생점검

유통기한 경과제품 보관·판매, 식품의 비위생적 취급 등 주요사항 점검

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경상남도는 11일 빼빼로데이와 12월 3일 수학능력시험을 앞두고 초콜릿, 과자, 찹쌀떡 등 선물용 식품 소비가 급증할 것으로 보고 해당 제품에 대한 안전관리를 강화한다고 2일 밝혔다.

이를 위해 도내 식품위생감시원을 동원해 2일부터 4일까지 초콜릿, 엿, 찹쌀떡 제조업체 20개소와 대형마트 등 선물용 식품 판매업소 30개소에 대한 집중점검에 나선다.

점검은 ▲유통기한 경과제품 제조·판매 여부 ▲식품의 비위생적 취급여부 ▲종사자 건강진단 시행 등을 주요 내용이다.

도는 이번 점검결과 가벼운 사항은 현지 시정 조처하고 식품안전과 직결되는 위반사항 확인 시 영업정지 등의 행정처분 또는 과태료를 부과할 예정이다.

최용남 도 식품의약과장은 “도민이 안심하고 식품을 구매할 수 있도록 특정 시기, 계절별로 소비가 증가하는 식품에 대해 사전관리를 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다.

영남취재본부 강샤론 기자 sharon79@asiae.co.kr