기상기후복지 구현 함께 노력

[아시아경제 이현주 기자] 박광석 신임 기상청장이 2일 제14대 기상청장에 취임했다.

기상청은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 이날 취임식은 별도로 개최하지 않았다고 밝혔다.

박광석 신임 청장은 취임사에서 "어려운 시기에 기상청장의 소임을 맡게 돼 무거운 책임감을 느낀다"면서 "내일의 날씨를 넘어 내일을 내다보는 기상청이 되어달라"고 당부했다. 박 청장은 "대국민 기상기후서비스로 기상기후복지를 구현하는 데 함께 해달라"고 말했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr