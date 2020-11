코스피·코스닥, 오후에도 1%대 상승세 유지

[아시아경제 구은모 기자] 코스피와 코스닥 지수가 오후 들어서도 1% 이상 상승 폭을 유지하고 있다.

2일 전 거래일 대비 9.46포인트(0.42%) 상승한 2276.61로 상승 출발한 코스피는 오전 10시께 상승폭을 1% 가까이 끌어올린 이후 2290선 안팎에서 등락을 반복하고 있다. 오후 1시25분 현재 전 거래일 대비 27.01포인트(1.19%) 오른 2294.19를 기록 중이다.

현재 수급별 상황을 보면 개인과 외국인 투자가가 각각 37억원, 89억원 순매수하고 있다. 반면 기관 투자자는 246억원 순매도하고 있다.

현재 수급별 상황을 보면 개인과 외국인 투자가가 각각 37억원, 89억원 순매수하고 있다. 반면 기관 투자자는 246억원 순매도하고 있다.

시가총액 상위 종목 가운데는 POSCO, 현대차, 셀트리온, 기아차, 삼성물산 등이 오르고 있고, NAVER, 삼성SDI, SK하이닉스 등은 내리고 있다.

코스닥 지수도 1% 이상 오르며 800선을 회복했다. 이날 코스피와 마찬가지로 상승 출발한 코스닥 지수는 장 초반 혼조세를 보이기도 했지만 차츰 상승 폭을 끌어올리며 하루 만에 800선으로 다시 올라섰다. 오후 1시25분 현재 전 거래일 대비 9.73포인트(1.23%) 오른 802.38을 기록 중이다.

거래 주체별로 살펴보면 외국인 투자가가 931억원 순매수하며 지수 상승을 주도하고 있다. 반면 개인과 기관 투자자는 각각 771억원, 37억원 순매도하고 있다.

시총 상위 종목들은 대부분 오르고 있다. 셀트리온헬스케어, 씨젠, 에이치엘비, 알테오젠, 셀트리온제약 등의 상승폭이 상대적으로 크다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr