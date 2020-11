국방부 "北피살 공무원 유가족에 3일 정보공개청구 검토 결과 답변 예정"

[아시아경제 임철영 기자] 국방부가 지난달 서해상에서 북한군의 총격에 피살된 공무원 A씨의 형 이래진씨가 제기한 정보공개청구에 대한 검토 결과를 3일 유족들에게 설명할 계획이라고 밝혔다.

2일 문홍식 국방부 부대변인은 정례브리핑을 통해 해당 사건과 관련해 군이 수집한 첩보 내용을 유가족에게 설명할 예정이냐는 질문에 "실종 공무원 유가족이 요청했던 정보공개청구와 관련해 유가족들에게 검토 결과를 내일 오후 답변할 예정"이라고 말했다.

공무원 A씨의 형 이씨는 지난달 6일 동생의 피살과 관련해 군의 북한군 대화 감청 녹음파일을 포함해 녹화파일에 대한 정보공개를 청구했다. 이씨가 정보 공개를 청구한 대상은 공무원 A씨가 북한군의 총에 맞아 피살된 9월 22일 오후 3시30분부터 오후 10시51분까지 우리 군의 감청 녹음파일이다.

아울러 시신을 훼손한 것으로 추정되는 불꽃 관찰 시각인 같은 날 오후 10시51분부터 40분 동안의 녹화파일이다.

