LG유플러스, 소상공인 홍보용 디지털게시판 '프로모타' 출시

[아시아경제 김흥순 기자] LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 11,050 전일대비 300 등락률 -2.64% 거래량 1,542,322 전일가 11,350 2020.10.30 15:30 장마감 관련기사 LG유플러스-아동권리보장원, 피해아동 보호 가정 보안 서비스 지원 MZ세대와 함께…LG유플러스, 아이폰12 사용법 소개 행사LGU+, SBS와 육아정보 유튜브 생방송 '엄빠교실' 시즌2 선봬 close 가 2일 소상공인을 위한 매장 홍보용 디지털게시판 제작 서비스 '프로모타'를 출시한다.

프로모타는 메뉴판, 신제품출시, 할인 행사 등 매장에서 홍보 목적에 따라 필요한 제작물을 애플리케이션으로 제작해 TV, 모니터 등 디스플레이 장치로 전송할 수 있는 서비스다. LG유플러스는 내년 3월까지 U+인터넷을 신규 가입하는 모든 소상공인 고객에게 무료로 제공한다고 1일 밝혔다.

프로모타는 다양한 업종의 300여개 템플릿을 제공한다. 원하는 디자인을 선택하고 문구 입력만 하면 누구나 손쉽게 제작물을 만들 수 있다. U+인터넷에 가입한 소상공인은 1분이면 온·오프라인에서 활용 가능한 가게 전용 홍보물을 만들 수 있다.

서비스에 관한 자세한 내용은 홈페이지(biz.uplus.co.kr)나 고객센터(1800-8000)를 통해 확인할 수 있다. LG유플러스는 프로모타 출시에 앞서 지난 9월 우리가게 응원 시리즈 1탄으로 U+결제안심인터넷 상품을 선보였다. U+결제안심인터넷은 업계 최초로 유선인터넷 장애시 무선인터넷으로 자동 전환해 매장에 끊김 없는 결제 환경을 제공하는 서비스다.

