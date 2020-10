[아시아경제 한진주 기자] LG전자가 30일 진행한 2020년 3분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 서동명 MC사업본부 기획관리담당은 4분기 전망에 대해 "경쟁사 5G 스마트폰 출시로 5G 시장이 본격 성장할 것으로 예상한다"며 "시장 수요가 전 분기 대비 증가해 전년 동기 수준까지 회복될 것으로 전망한다"고 말했다.

서 담당은 "LG 윙 출시와 함께 주요 타겟시장인 북미와 중남미지역 중심으로 보급형 제품 라인업을 통해 매출 확대하고 지속적인 오퍼레이션 효율화로 손익 개선을 추진하겠다"고 말했다.

