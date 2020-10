고위공직자범죄수사처(공수처)장 후보 추천위원식이 30일 국회 접견실에서 열렸다. 행사에 참석한 박경준 변호사(왼쪽부퉈)와 김종철 연세대 로스쿨 교수, 추미애 법무부 장관, 조재연 법원행정처장, 이찬희 대한변호사협회장, 임정혁, 이헌 변호사 등 7명의 추천위원들이 국민의례를 하고 있다./윤동주 기자 doso7@

