쿠팡, 로켓모바일 프리미엄 스마트폰 기획전

카드사 즉시할인, 중고보상 프로그램, 쿠팡안심케어 등 로켓모바일 혜택

[아시아경제 김철현 기자] 쿠팡은 '로켓모바일' 프리미엄 스마트폰 기획전을 진행한다고 30일 밝혔다. 갤럭시 Z플립, 갤럭시S10 5G, LG V50s 휴대폰 등 프리미엄 스마트폰을 높아진 공시지원금과 인하된 출고가로 마련했다.

쿠팡은 이번 기획전에 카드사 8% 즉시할인, 24개월 무이자 할부, 블루투스 스피커 증정 등 추가 혜택을 준비했다. 새 휴대폰을 구매한 뒤 사용하던 기기를 반납하는 '쿠팡 중고보상 프로그램'을 이용하면 새 휴대폰 구매에 따른 가격 부담도 덜 수 있다. 또 휴대폰 구매시 쿠팡의 휴대폰 파손보험 상품인 '쿠팡안심케어'를 옵션으로 선택하면 휴대폰 수리 또는 교체가 필요한 경우 필요한 보험서비스를 받을 수 있다.

쿠팡은 효도폰과 키즈폰을 할인하는 행사도 진행중이다. 고객이 요금제만 선택하면 개통까지 전화로 안내받을 수 있다. 이병희 쿠팡 리테일 부사장은 "로켓모바일은 런칭 후 꾸준히 고객들의 관심을 받고 있다. 고객들에게 보다 쉽고 편리한 휴대폰 쇼핑 경험을 제공하기 위해 특별한 기획전을 준비했다"며 "앞으로도 쿠팡은 차별화된 고객 경험을 제공하기 위해 끊임없이 혁신해 나가겠다"고 말했다.

