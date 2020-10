윤종원 기업은행장(오른쪽부터)과 이동걸 KDB산업은행장, 위성백 예금보험공사 사장, 이계문 서민금융진흥원장이 23일 국회에서 열린 정무위원회의에 금융위원회·금융감독원에 대한 종합감사에 출석하고 있다./윤동주 기자 doso7@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.