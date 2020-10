[아시아경제 이민지 기자] 포스코 ICT 포스코 ICT 022100 | 코스닥 증권정보 현재가 7,210 전일대비 430 등락률 +6.34% 거래량 20,754,672 전일가 6,780 2020.10.23 12:42 장중(20분지연) 관련기사 확실하게 보셨죠? 계속 밀고 있는 ‘실적주’! 마지막으로 드립니다포스코 ICT, 커뮤니티 활발... 주가 6.93%.포스코 ICT, 스마트홈(홈네트워크) 테마 상승세에 8.7% ↑ close 는 3분기 영업이익으로 113억원을 기록해 전년동기대비 34% 늘었다고 공시했다. 매출액은 2338억원을 기록해 전년동기대비 1.3% 줄었고 순이익은 86억원으로 9% 증가했다.

