방탄소년단 팝업스토어에서 '삼성전자' 만난다

서울 가로수길에 위치한 방탄소년단 팝업스토어 'BTS POP-UP : MAP OF THE SOUL' 서울 쇼케이스에 설치된 삼성 '더 세리프'

[아시아경제 이창환 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 60,100 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 3,885,227 전일가 60,100 2020.10.23 11:12 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자, 주가 5만 9900원.. 전일대비 -0.33%'베트남 출장'이재용 "위기 속에서 기회 찾아야…함께 미래로 나가자"준비완료! 반도체 초격차 신화! 주가상승의 합리적 이유! close 가 23일부터 서울 가로수길에 오픈하는 방탄소년단 팝업스토어 ‘BTS POP-UP : MAP OF THE SOUL’ 서울 쇼케이스에서 라이프스타일 TV ‘더 세리프’와 대형 LED 스크린을 통해 방탄소년단의 모습을 담아낸다고 밝혔다.

이번 방탄소년단 팝업스토어는 온라인 스토어 위주로 운영하며, 서울을 포함한 일부 도시에서는 오프라인 쇼케이스를 함께 개설한다.

삼성전자는 3개 층으로 구성된 서울 쇼케이스에 총 4대의 삼성 ‘더 세리프’와 대형 LED 스크린을 설치한다.

‘더 세리프’는 서울 쇼케이스의 메인 쇼룸을 비롯해 방탄소년단의 대표 곡 ‘ON’과 ‘Dynamite’ 뮤직비디오 속 공간을 재현한 체험 공간, 방탄소년단 캐릭터 ‘타이니탄(TinyTAN)’ 테마 공간 곳곳에 전시된다.

‘더 세리프’는 프랑스 출신의 세계적인 가구 디자이너 로낭&에르완 부홀렉(Ronan & Erwan Bouroullec) 형제가 참여해 탄생한 제품으로 심미적 가치에 중점을 둔 라이프스타일 TV다.

서울 가로수길에 위치한 방탄소년단 팝업스토어 'BTS POP-UP : MAP OF THE SOUL' 서울 쇼케이스에 설치된 대형 LED 디스플레이

2층에 마련된 ‘Black Swan’ 체험 공간에는 가로 3.2미터·세로 2.3미터 크기이자, HDR를 지원하는 최대 1200니트의 초고화질 LED 디스플레이 IFJ 시리즈(P1.2)도 설치 됐다.

초고화질의 ‘더 세리프’와 LED 디스플레이를 통해 서울 쇼케이스 방문객들은 팝업스토어 소개 영상과 뮤직비디오 등 다양한 디지털 콘텐츠를 체험할 수 있다.

추종석 삼성전자 영상디스플레이사업부 부사장은 “음악으로 전 세계에 위로와 희망적인 메시지를 전달하고 있는 글로벌 슈퍼스타 방탄소년단의 프로젝트에 함께하게 돼 뜻 깊게 생각한다”며 “삼성의 초고화질·초대형 스크린을 통해 방문객들에게 최고의 시청 경험을 제공해 드릴 것”이라고 말했다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr