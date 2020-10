김병기, 아들 군 특혜 의혹에 "일체 관여하지 않았다"

[아시아경제 김영은 기자] 국회 국방위원회 소속 김병기 더불어민주당 의원이 아들의 군 복무 당시 특혜를 받았다는 의혹에 "일체 관여하지 않았다"는 입장을 밝혔다.

KBS는 지난해 말 제10전투비행단 군사경찰대대장이었던 박 모 중령이 공군 본부 군사경찰단에 보고한 문건을 토대로 김 의원의 아들이 소속된 부대 최고 책임자가 군 간부에게 '죽 심부름'을 시켜 김 의원의 아들에게 특혜를 제공했다고 22일 보도했다.

보도에 따르면 김 의원 아들은 군 복무 중 장염을 앓고 있는 상태였고, 부대 밖 죽 전문점에서 죽을 사 오라는 '죽 심부름'은 최소 두 차례 이상이었다. 당시 국방부 국회 협력 담당이 부대 관계자에게 연락했다는 정황도 존재했다고 KBS는 전했다.

또 김 의원의 아들이 복무 도중 보직이 변경되었음에도 생활관을 옮기지 않았고, 이와 관련해 원칙을 지키라고 문제 제기한 동료 병사들을 처벌하라는 지시가 내려왔다는 의혹도 제기됐다.

심부름 , 보직 변경, 생활관 특혜 의혹 등에 김 의원은 "일체 관여하지 않았다"며 반박했다.

22일 김 의원은 자신의 페이스북에 올린 글에서 "차남이 심한 장염으로 설사·탈수증세를 보여 입원을 한 후 생활관으로 돌아오자 행정반장인 김모 중사가 '많이 아프다며? 이거 먹어라'고 죽을 줘 감사히 받은 적이 있다"고 밝혔다.

그러면서 "차남은 한 번 받았다고 하며 전달자를 밝혔다"며 "KBS는 최소 두 차례 아들이 죽을 지정해 간부가 전달했다고 보도했으니 나머지 전달자를 밝히면 진위가 가려질 것"이라고 전했다.

생활관 특혜 의혹에 관해서는 "차남은 일과 근무보다 상대적으로 더 힘들다는 주·야 교대근무를 자원해서 복무했고, 명령에 따라 정해진 날에 생활관을 옮겼다"고 주장했다.

또한 김 의원은 23일 오전 "아들과 함께 근무한 병사들의 글이 있어 공유한다"며 자신의 페이스북에 세 장의 캡쳐 화면을 게시했다.

그러면서 "자식을 군대에 보낸 부모의 마음은 그저 아픈 데 없이 몸 건강하게 부모 품으로 돌아오는 것"이라며 "아픈 아들 걱정하는 마음에 죽 한번 사다 준 일로 비난받는 분들께 참으로 죄송하다. 외면치 않고 부하 사랑하는 마음으로 돌봐주셔서 정말 감사하다"고 밝혔다.

김 의원이 함께 올린 사진에는 김 의원의 아들과 함께 군 복무를 한 병사들로 추정되는 이들의 글이 담겼다. 한 병사는 "저는 김 병사와 함께 같은 생활관에서 지냈던 병사다. 주말에 갑자기 당직 사관이 와서 죽 하나 던져주고 그냥 가셨다"고 말했다.

생활관 특혜 의혹에 대해서는 "당시 소대가 바뀌어도 기존에 사용하던 생활관에서 지내는 경우가 비일비재했고 김 병장(김 의원의 아들)은 당시 생활관원 모두가 보는 앞에서 정중하게 양해를 구했으며 전원 동의 후 함께 생활했다"고 주장했다.

