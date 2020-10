[골프토픽] LPGA "내년 호주 빅오픈 취소"

[아시아경제 노우래 기자] ○…내년 2월 호주에서 예정된 미국여자프로골프(LPGA)투어 ISPS한다빅오픈이 취소됐다.

호주골프협회는 23일(한국시간) "신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 내년 빅오픈이 열리지 않게 됐다"고 발표했다. LPGA투어와 호주여자프로골프(ALPG)투어가 공동 개최하는 대회다. 지난 2월에는 박희영(33ㆍ이수그룹)이 최혜진(21ㆍ롯데), 유소연(30ㆍ메디힐)과의 연장혈투 끝에 우승해 주목을 받았다. 2013년 7월 매뉴라이프 파이낸셜클래식 이후 무려 6년 7개월 만에 통산 3승째다.

앞서 호주골프협회와 호주프로골프(PGA of Australia)는 지난주 호주PGA챔피언십과 호주남녀오픈을 취소한 바 있다. 호주여자오픈 역시 LPGA투어가 공동 주관하는 대회다. 올해 2월 박인비(32ㆍKB금융그룹)가 정상에 오르며 통산 20승째를 달성했다. LPGA투어의 내년 일정은 아직 발표되지 않았다. 개막전은 1월21일 미국 플로리다주 올랜도에서 열리는 다이아몬드리조트챔피언스토너먼트다.

