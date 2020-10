미중무역전국위원회와 영상회견 "높은 수준 개방 더 추진"

[아시아경제 유제훈 기자] 후춘화(胡春華) 중국 부총리가 "(미·중) 양국 경제 및 무역관계의 건전하고 안정적인 발전은 양국의 근본적 이익에 부합한다"고 말했다고 21일 신화망이 보도했다.

보도에 따르면 후 부총리는 미국의 비영리기관 미중무역전국위원회(USCBC) 이사회와의 영상회견을 통해 "중국은 앞으로 높은 수준의 개방을 한층 더 추진할 것"이라며 이같이 밝혔다.

후 부총리는 아울러 "시장화, 법치화, 국제화 하는 경영환경을 만드는 데 박차를 가하고 외자기업에 더 나은 서비스를 제공하겠다"면서 "USCBC가 튼튼한 교량역할을 해 주길 바란다"고 강조했다.

