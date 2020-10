국민의당 “추미애, 윤석열에 실망?…자신 몸에 묻은 오물부터 떨어내야”

"秋, 나르시시즘 빠져있는 게 아닌가"

[아시아경제 임춘한 기자] 국민의당은 21일 추미애 법무부 장관을 향해 “추 장관이 검찰개혁에 단 한 번의 진심이 없었고, 윤석열 검찰총장에게 참으로 실망이 크다고 주장했다”며 “자신의 몸에 묻은 오물을 먼저 떨어내고 남의 오물을 들여다보는 것이 순서”라고 비판했다.

안혜진 국민의당 대변인은 이날 논평에서 “윤 총장은 임명 전 인사청문회 때 그의 아내와 주식 관련 의혹들이 불거졌으나, 당시 아무런 문제없다고 다 통과시킨 사람들이 바로 현 집권 여당이며 대통령”이라며 “윤 총장 가족과 관련 의혹들이 사실로 밝혀진다면 잘못된 인사검증을 한 자신들을 먼저 성찰하고 국민에게 실망을 안긴 점을 사죄해야 한다”며 이같이 말했다.

안 대변인은 “추 장관은 검찰개혁의 본질을 크게 착각하고 자신의 호위무사들로 포진시킨 자신을 먼저 들여다보라”며 “방귀 소리는 숨길 수 있어도 악취는 새어 나오기 마련”이라고 지적했다.

안 대변인은 “(추 장관은) 전혀 정의롭지 않은 자신의 모습을 엉뚱하게 잔다르크에 투영시켜 나르시시즘에 빠져있는 것이 아닌가 반드시 성찰해보길 권한다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr