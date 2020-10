김종인 “‘민주당 탈당’ 금태섭, 한 번 만나볼 생각은 있다”

국민의힘 영입 가능성에 대해 “두고 봐야”

[아시아경제 임춘한 기자] 김종인 국민의힘 비상대책위원장은 21일 더불어민주당을 탈당한 금태섭 전 의원의 영입 가능성에 대해 “저는 탈당과 관계없이 가끔 만나기도 했던 사람이니까 한 번 만나볼 생각은 있다”고 밝혔다.

김 위원장은 이날 국회에서 열린 비대위원장-중진의원 연석회의 직후 기자들과 만나 “그분의 의향이 어떤지 우리가 확인할 길이 없으니까 (영입 가능성은) 두고 봐야 한다”며 이같이 말했다.

금 전 의원은 이날 페이스북에 올린 '민주당을 떠나며'라는 제목의 글에서 "더 이상은 당이 나아가는 방향을 승인하고 동의할 수 없는 지경에 이르렀다"며 "마지막 항의의 뜻으로 충정과 진심을 담아 탈당계를 낸다"고 밝혔다.

