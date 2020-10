캠코 '키우미' 캐릭터 대상 우수상 수상…"상금은 기부"

상금 200만원 이웃과 나눔 위해 기부

[아시아경제 박선미 기자] 캠코(한국자산관리공사)는 국민과 친근하게 소통하기 위해 활용 중인 캐릭터 ‘키우미’가 문화체육관광부 주최, 한국콘텐츠진흥원 주관 '제3회 우리동네 캐릭터 대상'에서 ‘우수상’을 수상했다고 21일 밝혔다.

캠코 '키우미’는 대한민국 경제의 선순환 지킴이를 형상화 해 2012년 제작됐다. 100% 국민참여 투표로 진행된 '제3회 우리동네 캐릭터 대상' 본선에서 높은 득표 수를 얻어 우수상을 수상했다.

수상 특전으로 상금 200만원과 함께 향후 전문가를 통한 캐릭터 컨설팅과 홍보·마케팅, 상품개발 등도 지원받게 됐다. 캠코는 대회 수상금 200만원을 올 겨울 이웃과 따뜻한 마음을 함께 나누기 위해 기부할 예정이다.

태동국 캠코 홍보실장은 “이번 캐릭터 대상 수상을 통해 기관 브랜드와 역할을 국민들께 친근하게 알릴 수 있는 기회가 됐다”면서 “앞으로도 키우미와 함께 대한민국 경제의 선순환 지킴이로서 국민과 지속적으로 소통을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.

