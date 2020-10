독감백신 접종 후 잇단 사망…연관성 확인 안됐지만, 당국 촉각

[아시아경제 이승진 기자] 최근 독감 백신을 맞고 이틀 만에 사망한 10대 고등학생과 같은 의료기관에서 같은 백신을 맞은 30여명은 현재까지 이상반응이 나타나지 않은 것으로 파악됐다.

질병관리청은 20일 '국가 인플루엔자 예방접종사업 관련' 참고자료를 내고 "(사망한 17세 남학생과) 같은 병원에서 동일한 날 제조번호가 같은 백신을 접종받은 사람은 총 32명"이라고 밝혔다.

질병청은 보건소를 통해 이들에게 개별적으로 연락을 취해 이상 반응을 확인한 것으로 알려졌다. 질병청은 해당 백신의 제조사 및 제품명은 공개하지 않았다.

다른 의료기관을 포함할 경우 동일한 제조번호의 백신을 접종받은 사람은 전국적으로 총 8만2668명이다. 이 가운데 이 백신을 맞고 이상 반응이 나타났다고 신고한 사례는 총 3건이며 2건은 알레르기 반응, 1건은 접종 부위의 통증이 나타난 것으로 각각 보고됐다.

질병청은 아직 독감백신 접종과 사망 간의 연관성이 확인되지 않았다고 전했다.

앞서 경찰은 시신을 부검한 국립과학수사연구원으로부터 '백신 접종과 사망 간 관련성은 적을 것 같아 보이지만 사인은 미상'이라는 취지의 1차 구두 소견을 전달받고 현재 추가적인 조사를 하고 있다.

질병청은 최종 부검 결과를 검토한 뒤 종합적으로 결론 내릴 예정이다.

질병청은 독감 국가예방접종 사업을 중단할지에 대해서는 "현재까지 확인된 사항을 종합해 볼 때 인플루엔자 국가예방접종 사업을 중단할 근거는 아직 확인되지 않았다"고 답했다.

질병청은 전북 고창에서 독감 백신을 접종한 70대가 숨진 채 발견된 것과 관련해서는 "해당 건은 질병관리통합보건시스템으로 신고됐으며, 현재 조사를 진행 중"이라며 "해당 지자체로부터 부검 예정이라는 점을 전달받았다"고 설명했다.

이 백신은 최근 유통 과정에서 '상온 노출' 사실이 확인돼 효능 저하 우려가 제기되거나 백신 내용물 안에서 '백색 입자'가 검출된 제품은 아닌 것으로 확인됐다.

앞서 지난달 인천의 한 요양병원에서 정부 조달 물량으로 공급된 독감 백신을 접종 받은 이후 80∼90대 3명이 사망한 사례가 보고됐는데, 이에 대해 방역당국은 "역학조사와 전문가 자문회의 검토 결과 백신과의 연관성은 낮은 것으로 판단했다"고 밝혔다.

한편, 대전에서도 독감 백신을 맞은 80대 남성이 사망했다.

대전시에 따르면 이 남성은 20일 오전 10시께 동네 의원에서 독감 백신을 접종했고, 오후 2시께 쓰러진 채 발견돼 병원으로 이송됐지만 한 시간 후인 오후 3시께 숨졌다.

이 백신 역시 앞선 사망 사고처럼 상온 노출로 효능 저하 우려가 제기되거나 백색 입자가 검출된 제품은 아닌 것으로 조사됐다.

방역당국은 이 남성에게 지병이 있었는지 등 정확한 사인을 조사하고 있다.

질병청은 "대전 사망 사례도 질병관리통합보건시스템으로 신고됐으며 조사를 진행 중"이라고 밝혔다.

