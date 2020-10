유비벨록스, 종합금융플랫폼 ‘아차’ 100% 선물 증정 이벤트

[아시아경제 유현석 기자] 유비벨록스 유비벨록스 089850 | 코스닥 증권정보 현재가 8,490 전일대비 160 등락률 -1.85% 거래량 68,362 전일가 8,650 2020.10.20 15:30 장마감 관련기사 유비벨록스, 마이데이터 사업 진출…종합금융플랫폼 '아차' 서비스 개시유비벨록스, 상반기 최대 실적 기록…영업익 63억원 전년比 23.6%↑유비벨록스, RFID(NFC 등) 테마 상승세에 20.99% ↑ close 는 자체 마이데이터 사업인 종합금융플랫폼 ‘아차’ 서비스와 관련 이벤트를 실시한다고 20일 밝혔다.

이벤트는 NHN의 핑크다이어리, 아이엠스쿨을 통해 진행된다. 사이트 내 배너&링크를 클릭한 후, 안내에 따라 ‘아차’ 서비스에 가입만 하면 100% 선물을 증정한다. 또 이벤트 기간 내 별도의 아차 미션 수행 시 추가 이벤트에 자동응모 되는 방식이다.

단, 응모 시 입력한 휴대폰 번호와 회원가입 시 사용한 휴대폰 번호가 동일 해야 한다.

이벤트 당첨자 발표는 다음달 5일, 아차 앱 공지사항 내 공지예정이다. 최종 이벤트 당첨자 대상에 한해 개별 MMS 문자 발송 예정이다.

유비벨록스 관계자는 “이번 경품 이벤트를 통해 아차 서비스에 대한 인지도 증대를 모색하는 동시에 신규 회원 유치를 기대하고 있다”라며 “새롭게 시작하는 마이데이터 사업인 만큼 단기적으로는 서비스 안정화 및 가입자 수 증가에 주력할 계획"이라고 말했다. 이어 "B2C 사업인 만큼 가입자 확대에 더 큰 의미를 두고 있으며, 향후 서비스가 안정적으로 자리잡고 연계 상품들이 출시되기 시작하면 수익 성장을 주도할 수 있을 것”이라고 덧붙였다.

아차 서비스는 여기저기 나가는 고정지출을 한눈에 관리할 수 있는 앱이다. 메인 메뉴에서는 우리가 일상에서 지출하는 카드값, 교육비, 관리비, 통신비 등 매월 빠져나가는 지출을 관리하고 그에 따른 현금 흐름을 확인할 수 있다. 또 연말정산TIP 메뉴에서 실시간 내 지출에 따라 연말정산 예상 공제 금액도 확인하고 최대한 많은 공제 혜택을 받을 수 있도록 팁을 받을 수 있다.

매월 일어나는 소비 뿐만 아니라, 연말 시즌도 공략할 수 있기 때문에 이번 이벤트는 연말 지출관리와 100% 증정되는 상품까지 2가지를 동시에 얻어갈 수 있는 기회라는 것이 회사 측의 설명이다.

아차 서비스는 모바일에서 구글스토어나 앱스토어를 통해 다운로드 받을 수 있다.

