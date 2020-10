산업은행, 10억 달러 규모 글로벌 본드 발행

코로나 이전 수준으로의 한국계 외자조달 스프레드 회복세 확인

[아시아경제 조강욱 기자] 산업은행은 20일 전 세계 투자자들을 대상으로 총 10억 달러 규모의 글로벌 본드를 발행했다고 밝혔다.

이번 채권은 3년 만기 5억 달러, 5.5년 만기 5억 달러로 구성된 듀얼 트랜치(Dual-Tranche)1) 구조의 고정금리채로 발행됐다. 듀얼 트랜치는 만기 및 금리 등 조건이 다른 두 개의 채권을 동시에 발행하는 방식을 말한다.

3년 만기는 사회적 채권으로 발행해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태 이후 어려움을 겪고 있는 국내기업 지원 및 해외사업 재원 등으로 사용될 예정이다. 사회적 채권은 발행대금을 기업의 사회적 책임 이행에 사용하는 특수목적 채권이다.

특히 산은은 이번 발행으로 코로나 이후 급등했던 한국계 기관들의 외자조달 비용이 코로나 이전 수준으로 회복되고 있음을 확인했다고 밝혔다.

지난 2월 산은의 글로벌본드 발행 이후, 코로나19 본격화로 한국계의 외화차입이 일시 중단됐고, 4월 산업은행의 외화채권발행(5억 달러, 3년 만기)을 시작으로 한국계 외화채권 발행 재개의 물꼬를 튼 바 있다.

산은은 최근 코로나 재확산, 美 대선 관련 불확실성 증대 등에 따라 안전자산에 대한 투자수요가 증가하고 있는 점을 활용하였고, 발행금액 대비 약 3.6배의 유효 주문을 유치했다.

총 주문액의 41% 이상이 각국 중앙은행, 국부펀드, 국제기구 등 정책금융기관 투자자로 구성됐다. 특히 유럽/중동, 미국 투자자가 76% 이상을 차지하는 등 기존 아시아 투자자 중심에서 탈피하며 전세계 투자자들의 높은 관심과 신뢰를 재확인했다고 산은은 설명했다.

또 산은은 지난 9월 정부 외평채의 성공적 발행에 이어 이번 글로벌본드까지 성공적으로 완료됨에 따라 향후 국내기업의 외자조달이 보다 원활하게 이루어질 수 있을 것으로 예상했다.

산은 관계자는 "이번 발행을 통해 3년 및 5.5년 기간물의 벤치마크를 제시해 해외채권발행을 앞둔 국내 기관 앞 유리한 발행환경을 조성할 수 있을 것으로 기대한다"면서 "대표 정책금융기관으로서 국내 기관의 후속 발행에 유리한 지표금리를 계속 제시해 나갈 계획"이라고 말했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr