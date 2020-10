김종인 “법무부·검찰 ‘불미스러운 상황’…특검 도입해야”

“내년 재보궐선거 승리해야…정권교체 가능”

[아시아경제 임춘한 기자] 김종인 국민의힘 비상대책위원장은 20일 라임·옵티머스 사건과 관련해 “소위 검찰과 법무부 사이 갈등이라는 것이 우리나라 역사에서 한 번도 겪어보지 못한 아주 불미스러운 상황이 전개되고 있지 않나 생각한다”며 “여러모로 매우 실망스러운 상황”이라고 비판했다.

김 위원장은 이날 국민의힘 상임고문단 회의에서 “지금 국민들이 납득할 수 있는 결과를 가져오려면 역시 특검밖에 없다”며 “특검을 도입하는 데 적극적으로 노력하겠다”며 이같이 말했다.

김 위원장은 내년 재보궐선거에 대해서는 “제가 참 결정적으로 승리를 이끌어야만 2022년 대선에서 정권교체를 위한 발판을 만들 수 있지 않을까 생각한다”며 “지난 총선에서 서울에서 패배했기 때문에 이번에 서울시장 선거에서 만회하려면 부단한 노력을 경주하지 않으면 안 된다”고 강조했다.

김 위원장은 “국민의힘이 여러 가지 변화를 시도하고 있고 앞으로 남은 기간 동안에 의원, 당원 등 우리 모두가 변화의 모습을 보여서 새로운 기회를 만드는 데 총력을 다하겠다”고 말했다.

