10월31일 '대한민국 쓱데이'…신세계 17개 관계사 총출동

[아시아경제 이승진 기자] 지난해 600만명이 찾았던 신세계그룹의 ‘대한민국 쓱데이’가 다시 찾아온다.

신세계그룹은 오는 31일을 대한민국 쓱데이로 정하고, SSG닷컴을 중심으로 이마트, 신세계백화점, 신세계프라퍼티, 신세계인터내셔날, 신세계TV쇼핑, 까사미아 등 17개 관계사가 행사에 참여한다고 밝혔다.

SSG닷컴은 26일 자정부터 쓱데이 행사에 돌입해 포문을 연다. 올해는 특별히 SSG닷컴이 스타벅스와 협업해 새벽배송 보냉가방 ‘알비백’을 깜짝 이벤트로 선보인다. 이 스타벅스 한정판 알비백은 SSG닷컴에서 일정금액 이상을 구매하면 신청할 수 있다.

신세계그룹 관계자는 “올해는 SSG닷컴, SI빌리지 등온라인 채널의 할인 및 적립 혜택을 파격적으로 준비했다”며 “이마트와 신세계백화점 등 오프라인 매장에서도 안전한 쇼핑환경 조성을 위해 철저한 방역 조치 및 사회적거리두기 지침을 준수하는 등 최선의 노력을 다할 것”이라고 했다.

한편, 20일 오전 10시부터 ‘대한민국 쓱데이’ 티저 광고가 공식 유튜브 채널과 인스타그램을 통해 전격 공개됐다.

이번 쓱데이 티저 광고가 전하는 핵심 메시지는 ‘혜택을 줍줍(줍고 줍는다)’이다. 할인 상품을 ‘손쉽게 구한다’는 의미에서 신조어 ‘줍줍’을 사용해 재미를 줬다. 소셜네트워크서비스(SNS)에서 노출되는 만큼 중독성 있는 멜로디와 따라 하기 쉬운 동작을 반복해 15초라는 짧은 노출시간에도 기억이 오래 남도록 구성했다. 또한 지친 일상에 잊고 있던 ‘쇼핑의 즐거움’을 안전하게 경험하게끔 하겠다는 뜻도 함께 담았다.

신세계그룹은 티저 광고 영상 공개를 기념해 20일부터 특별 행사를 실시한다. SSG닷컴에서는 최초로 온라인에서 사전예약으로 자동차를 판매하며 오프라인 매장 대비 할인된 가격에 선보인다. ‘메르세데스벤츠 마이바흐 S560’, ‘페라리 812 GTS’ 등을 기다림 없이 즉시 출고가 가능한 특별 조건이다. 이 밖에도 캠핑카, 트레일러, 요트 등이 처음으로 선보인다.

또한 22일까지 이마트 모바일앱을 통해서는 ‘인기가전 득템찬스 행사’를 진행한다. 추첨을 통해 55명에게 에어팟 프로, 닌텐도 스위치 등을 최대 55%까지 할인해 구매할 수 있는 기회를 제공한다.

스타벅스에서는 할로윈 프로모션 음료 포함 2만원 이상 구매하면 비디비치 ‘스푸키 메이크업 키트’를 증정하는 행사도 20일부터 물량 소진 시까지 진행된다.

