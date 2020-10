DMZ 세계유산 등재 추진 본격화…사흘간 실태조사

한국전쟁 당시 군사작전지도 토대로 고지경관·영역설정 등 기록화

문화재청과 강원도, 경기도는 21일~23일 철원 화살머리고지(Arrowhead hill)와 백마고지(Whitehorse hill)에서 실태조사를 진행한다고 20일 전했다. 비무장지대(DMZ)의 세계유산 등재를 위한 첫걸음이다. 한국전쟁 당시 군사작전지도 등을 토대로 고지 경관, 영역 설정 등을 기록화한다.

철원 화살머리고지와 백마고지는 한국전쟁에서 국군과 유엔군이 북한군과 중공군을 상대로 전투한 지역이다. 특히 휴전회담이 시작된 1951년부터 실제 정전협정이 이뤄진 1953년 7월 27일까지 각각 네 차례 고지 쟁탈전이 벌어졌다.

문화재청 측은 “군사분계선 형태를 결정한 주요 원인을 제공했다는 점에서 장소적 의미가 크다”며 “특히 화살머리고지는 2018년 9·19 군사분야합의서 작성을 계기로 유해발굴이 가능해지고 평화·협력의 장소로 전환돼 역사적 상징성을 지닌다”고 설명했다.

정재숙 문화재청장은 21일 현장을 방문해 조사 진행 상황을 점검한다. 아울러 화살머리고지에서 수습 중인 국군 유품의 보존처리 방안 등을 논의한다.

