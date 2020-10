제네시스, '더 CJ컵' 4년 연속 차량 후원

G70·G80·G90 등 차량 92대 지원

[아시아경제 김지희 기자] 제네시스가 PGA 투어 정규대회 '더 CJ컵 섀도우 크릭(더 CJ컵)'에 4년 연속 차량을 후원했다.

제네시스는 미국 라스베이거스 섀도우 크릭 골프 클럽에서 지난 16일(현지시간)부터 19일까지 열린 ‘더 CJ컵’에 G70(80대), G80(7대), G90(5대) 등 차량 총 92대를 지원했다고 19일 밝혔다. 고급스러운 디자인과 역동적인 주행성능, 우수한 안전성을 갖춘 스포츠 세단 G70는 대회 기간 중 이동용으로 참가 선수 전원에게 제공됐다. 제네시스 럭셔리 플래그십 스포츠유틸리티차량(SUV) GV80는 13번홀 홀인원 경품으로 사용됐다.

더 CJ컵은 2017년부터 매년 제주도에서 진행된 국내 최초의 PGA투어 정규대회다. 올해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 여파로 미국에서 무관중으로 진행됐다.

제네시스는 CJ-제네시스간 후원 권리 협의를 통해 선수 추천권 4명을 확보해 제네시스 챔피언십 우승자, 제네시스 포인트 상위 3명 등에게 꾸준히 참가 기회를 제공해왔다. 올해는 김한별, 이재경, 이태희, 함정우 등을 포함해 대회 2회 우승자인 저스틴 토마스, 2019년 대회 우승자 브룩스 켑카 등이 치열한 경쟁을 벌였다. 이번 경기에서는 제이슨 코크랙(미국)이 최종 우승을 차지했다.

제네시스 관계자는 “세계 최고 선수들이 참여하는 더 CJ컵에 성공적으로 차량 후원을 마쳤다”며 “앞으로도 다양한 스포츠 마케팅을 바탕으로 럭셔리 브랜드 인지도를 높여갈 것”이라고 밝혔다.

