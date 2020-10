철도종합시험선로 사용료 대폭 인하…"경쟁력 확보 지원"

[아시아경제 문제원 기자] 국토교통부와 한국철도기술연구원은 내년까지 철도종합시험선로의 하루 사용료를 최대 1326만원 인하한다고 19일 밝혔다.

철도종합시험선로는 철도 차량 및 시설의 성능시험을 할 수 있는 전체 13㎞의 전용 시험선로로, 최고속도 250㎞/h까지 시험주행이 가능하다.

지난해 3월부터 본격적인 운영을 시작했고, 현재까지 호주 수출 전동차, 급속경화궤도, 자율주행제어 시험 등 16건의 개발품 시험에 활용됐다.

하지만 하루 사용료가 1427만원에 달해 중소기업이 대부분인 철도차량·부품업계에 부담이 크다는 지적이 많았다.

이에 국토부는 유관기관 협의체를 구성해 사용료 인하 방안을 마련했다.

또 시험선로에서 차량 주행시험을 하기 위한 목적으로 영업선로를 활용해 차량을 운송하거나, 차량·시설을 임대하는 경우 발생하는 추가비용도 국가철도공단과 한국철도공사에서 지원할 계획이다.

강희업 국토부 철도안전정책관은 "이번 사용료 인하는 국내기업이 세계시장에서 기술, 가격경쟁력을 확보하고 중소기업을 육성하는데 기여할 것으로 기대한다"며 "앞으로 세계최고 수준의 시험기반을 조성하기 위해 지속적으로 힘써나갈 계획"이라고 말했다.

